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Головкин сделал заявление о дате боя за три титула чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) начал подготовку к своему следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
GGG приступил к тренировкам под руководством Джонатона Бэнкса в США. Совместное фото с наставником Геннадий опубликовал в соцсетях и добавил к нему подпись: «Рад вернуться в тренировочный лагерь и видеть свою команду. Надеюсь, скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии. Готовимся».
Напомним, следующим соперником Головкина должен стать обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО). Их бой планировался на конец 2021 года, но был отложен из-за ужесточения карантинных мер в Японии. Ожидается, что теперь унификация состоится весной.
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