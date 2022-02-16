Головкин сделал заявление о дате боя за три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) начал подготовку к своему следующему бою, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG приступил к тренировкам под руководством Джонатона Бэнкса в США. Совместное фото с наставником Геннадий опубликовал в соцсетях и добавил к нему подпись: «Рад вернуться в тренировочный лагерь и видеть свою команду. Надеюсь, скоро будет объявлена дата объединительного боя в Японии. Готовимся».

Напомним, следующим соперником Головкина должен стать обладатель титула WBA Super Риота Мурата (16-2, 13 КО). Их бой планировался на конец 2021 года, но был отложен из-за ужесточения карантинных мер в Японии. Ожидается, что теперь унификация состоится весной.