Головкин сделал прогноз на исход боя с Муратой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) не исключает вероятности досрочной концовки своего боя с «суперчемпионом» WBA из Казахстана Риотой Муратой (16-2, 13 КО), который пройдет 9 апреля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG также отметил важность того, что поединок будет проходить в Японии и станет для него профессиональным дебютом в этой стране.

«Япония станет девятой страной, в которой я боксировал в качестве профессионала. Я считаю, что чемпионы мира должны проводить бои по всему миру, если это возможно. Японские поклонники бокса — просто великолепные, это незабываемые впечатления. И если это вас не мотивирует, то какой в этом смысл?

Я горжусь тем, что оставил после себя. Это отражение тяжелой работы, самоотверженности и дисциплины на протяжении всей моей жизни. Этот стиль боя мне подходит. Когда два боксера выходят на ринг, обычно это становится столкновением разных стилей. Я осмелюсь поставить на победу нокаутом. Сделаю все возможное, чтобы не разочаровать японских фанатов», — сказал в разговоре с JiJi Press GGG.

