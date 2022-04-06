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Головкин сделал признание о своих целях в бою против Мураты

Редактор:  
Гульмира Байзакова
6 Апреля 2022, 23:19
Головкин сделал признание о своих целях в бою против Мураты

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) собирается продемонстрировать яркий и зрелищный бой против японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО). Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на Sports.kz.

«Я думаю, это действительно здорово, что такой бой состоится. Это будет масштабное, великолепное и по-настоящему запоминающееся событие. Это будет большое шоу. У боев в Японии есть история, и теперь я попытаюсь стать частью этой истории. Каждый вызов развивает меня и обогащает мою жизнь, поэтому я люблю такие вызовы. Это сделает мою жизнь более полноценной. Я могу больше узнать о себе», - признался Головкин.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO.

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