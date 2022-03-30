Головкин сделал неожиданное признание о своем возрасте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обладатель титулов чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин сказал, что не испытывает никаких проблем с мотивацией и подготовкой к боям в почти 40-летнем возрасте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

8 апреля, накануне своего поединка с чемпионом WBA Super Риотой Муратой в Японии, Головкину исполнится 40 лет.

«Меня мотивирует чувство гордости за свое выступление. Я хочу показывать фанатам великолепное шоу, Big Drama Show. Хочу демонстрировать весь свой потенциал. Как боксер, я хочу быть в наилучшей форме. Конечно, тренировки даются нелегко, но с годами опыта я стал умнее и более эффективным в своих тренировках. Я отлично себя чувствую, ощущаю себя на десять лет моложе. В этом плане ничего не изменилось. Я по-прежнему люблю бокс и наслаждаюсь усердными тренировками», — сказал в беседе с JiJi Press Геннадий.