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Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с «Канело»

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Сентября 2022, 07:27
Головкин сделал финальное заявление перед третьим боем с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) выступил на пресс-конференции в Лас-Вегасе перед третьим боем с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57-2-2, 39 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я очень рад снова быть здесь. Хотя с последнего раза прошло уже четыре года. Наконец-то сейчас это случилось. Я думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок фанатам. Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, уверен в людях, которые меня поддерживают. Это моя жизнь, это моя настоящая жизнь. Мы с «Канело» — оба профессиональные спортсмены. Его стратегия — более агрессивная, моя — больше на опыте. Посмотрим. Ринг покажет, кто лучше. В этой жизни возможно все», — сказал Головкин.

Третий бой Головкин — «Канело» состоится утром 18 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. На данный момент всеми поясами в 168 фунтах владеет «Канело». Для Головкина это будет первый бой в карьере не в среднем весе.


Фото: instagram.com/gggboxing

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