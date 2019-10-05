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Головкин сделал финальное заявление перед боем за два титула чемпиона мира
5 Октября 2019 09:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) обратился к фанатам перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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«Спасибо за поддержку всем, кто пришел на взвешивание. Рахмет! Увидимся завтра! Не могу дождаться возвращения на ринг», — написал Головкин в Instagram.
Ранее экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) приняли участие в традиционной церемонии дуэли взглядов.Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится утром 6 октября в Нью-Йорке (США). Прямая трансляция главного поединка вечера с арены Madison Square Garden начнется примерно в 09:00 по времени Нур-Султана. На кону будут стоять два вакантных пояса чемпиона мира в среднем весе — по версиям IBF и IBO.
Ключевые слова: Спорт,
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