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Головкин сделал финальное заявление перед боем за два титула чемпиона мира

5 Октября 2019 09:20
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Головкин сделал финальное заявление перед боем за два титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) обратился к фанатам перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Спасибо за поддержку всем, кто пришел на взвешивание. Рахмет! Увидимся завтра! Не могу дождаться возвращения на ринг», — написал Головкин в Instagram.

Ранее экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (39-1-1, 35 КО) и Сергей Деревянченко (13-1, 10 КО) приняли участие в традиционной церемонии дуэли взглядов.Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится утром 6 октября в Нью-Йорке (США). Прямая трансляция главного поединка вечера с арены Madison Square Garden начнется примерно в 09:00 по времени Нур-Султана. На кону будут стоять два вакантных пояса чемпиона мира в среднем весе — по версиям IBF и IBO.



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Ключевые слова: Спорт,
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