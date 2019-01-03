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Головкин расстается со своим промоутером Томом Леффлером
3 Января 2019 13:20 184
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авторитетный журналист и комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем твиттере сообщил о прекращении сотрудничества Геннадия Головкина с промоутером Томом Леффлером, сообщает Sports.kz.
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Один из пользователей спросил Рафаэля, почему GGG не определился с телепартнером до конца года, как это анонсировалось в декабре.
«Он явно этого не сделал. И это Леффлер говорил, что он выберет (телепартнера до конца года), а он (Головкин) больше с ним не работает», - ответил обозреватель.
Напомним, что в конце 2018 года журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр также сообщал о том, что Геннадий может отказаться от услуг Леффлера.
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