Головкин расстается со своим промоутером Томом Леффлером

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Авторитетный журналист и комментатор телеканала ESPN Дэн Рафаэль в своем твиттере сообщил о прекращении сотрудничества Геннадия Головкина с промоутером Томом Леффлером, сообщает Sports.kz.

Один из пользователей спросил Рафаэля, почему GGG не определился с телепартнером до конца года, как это анонсировалось в декабре.

«Он явно этого не сделал. И это Леффлер говорил, что он выберет (телепартнера до конца года), а он (Головкин) больше с ним не работает», - ответил обозреватель.

Напомним, что в конце 2018 года журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайр также сообщал о том, что Геннадий может отказаться от услуг Леффлера.