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Головкин рассказал о превращении из ноунейма в суперзвезду

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Марта 2022, 21:24
Головкин рассказал о превращении из ноунейма в суперзвезду

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский чемпион Геннадий Головкин в интервью BBC Radio 5 Live рассказал, как прошел путь от никому не известного боксера до мировой звезды. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Ты помнишь, как только начинал драться в профи в 2006 году? В те времена ты дрался в небольших залах за небольшие деньги. Это так странно, будто два разных Геннадия: тот Геннадий и Геннадий-суперзвезда, которого мы знаем сейчас!» - задал вопрос боксеру журналист.

«Думаю, это был очень органичный процесс развития моих навыков. Я никогда не стыдился драться в небольших залах. Хотя, конечно, я счастлив находиться там, где нахожусь сейчас. Но всё это — часть процесса. Это путешествие, и я наслаждаюсь каждым этапом этого путешествия», - ответил Головкин.


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