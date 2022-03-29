Головкин раскрыл своих новых наставников и обратился к ним

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поблагодарил владельцев тренировочного комплекса ATP Performance Facility во Флориде Хуана Бакку и Стефани Гравину за содействие в подготовке к бою с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В разделе «сториз» GGG выложил совместное фото с Баккой, отметив их важный вклад в тренировочный процесс.

«Огромное спасибо за всю вашу помощь и исключительную поддержку, которую вы оказали мне и моей команде. Был рад с вами познакомиться. Надеюсь, скоро увидимся снова!» — написал Геннадий.

В ATP Performance Facility Головкин работал над улучшением физических кондиций. При этом основными наставниками боксера остаются Джонатон Бэнкс (бокс) и Кристофер Камачо (ОФП).

Напомним, бой Геннадий Головкин — Риота Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).