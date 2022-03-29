Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Головкин раскрыл своих новых наставников и обратился к ним

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Марта 2022, 15:00
Головкин раскрыл своих новых наставников и обратился к ним

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поблагодарил владельцев тренировочного комплекса ATP Performance Facility во Флориде Хуана Бакку и Стефани Гравину за содействие в подготовке к бою с обладателем пояса WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В разделе «сториз» GGG выложил совместное фото с Баккой, отметив их важный вклад в тренировочный процесс.

«Огромное спасибо за всю вашу помощь и исключительную поддержку, которую вы оказали мне и моей команде. Был рад с вами познакомиться. Надеюсь, скоро увидимся снова!» — написал Геннадий.
В ATP Performance Facility Головкин работал над улучшением физических кондиций. При этом основными наставниками боксера остаются Джонатон Бэнкс (бокс) и Кристофер Камачо (ОФП).
Напомним, бой Геннадий Головкин — Риота Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек