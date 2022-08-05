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Головкин раскрыл секрет своей популярности и «мексиканского стиля»
5 Августа 2022 08:45

Головкин раскрыл секрет своей популярности и «мексиканского стиля»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин в интервью Compas On The Beat рассказал, каким образом ему удалось завоевать любовь мексиканских болельщиков и почему он начал называть собственный стиль бокса «мексиканским». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Понятие «мексиканский стиль» особенно активно продвигалось командой GGG во время его работы с прежним наставником, уроженцем Тихуаны Абелем Санчесом. С 2019 года тренером Геннадия является Джонатон Бэнкс.

— Многие любят вас за ваш «мексиканский стиль». У вас много поклонников среди мексиканцев, которые живут в Лос-Анджелесе. Почему вы выбрали мексиканский стиль, как так получилось?

— Этот мой «мексиканский стиль» — не то что прям мексиканский. «Мексиканский стиль» — это когда ты показываешь свое нутро, ты показываешь свой стиль, свой образ жизни. Насколько ты правдив, насколько ты честен, насколько ты откровенен, и насколько ты открыт. И это людям нравится. Они не видят в этом фальши. Они находят очень много общего с самими собой. Откровенность, скажем так. Поэтому у меня так много поклонников. Я их очень люблю и я им очень благодарен. И я чувствую с ними связь, потому что мы мыслим одинаково, показываем, кем мы являемся. Все это можно назвать «мексиканским стилем». Я благодарен, что они меня понимают, что я им нравлюсь. Это же здорово.


Фото: sports.kz



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