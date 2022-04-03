Головкин раскрыл секрет спортивного долголетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин рассказал о своих физических кондициях почти в 40 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я веду здоровый образ жизни, поэтому с возрастом не чувствую упадка. Активное проведение времени с семьей также может помочь вам сохранить молодость. Опыт, полученный с возрастом, нельзя купить за деньги. Я считаю, что теперь я стал лучшим боксером», — признался Головкин.

9 апреля Геннадий Головкин проведет бой с японцем Риотой Муратой.

Фото: sports.kz