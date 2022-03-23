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Головкин раскрыл роль своего брата в подготовке к боям

Редактор:  
Ринат Дусумов
23 Марта 2022, 20:08
Головкин раскрыл роль своего брата в подготовке к боям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин в интервью японским СМИ рассказал о деталях подготовки к бою с обладателем титула WBA Super в этой же категории Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония) на Saitama Super Arena.

«Я начал подготовку к бою в октябре прошлого года во Флориде. Затем у меня был перерыв из-за того, что в конце года поединок был отложен. Во Флориде теплый климат и хорошие спарринг-партнеры», - рассказал Геннадий Головкин.
«Чем вам нравится работа с вашим наставником Джонатоном Бэнксом?» - задал вопрос журналист.

«Мне нравятся его практические тренировки, и в то же время я прилагаю много усилий к работе над основами. Центральную роль в его подходе играют ритм и тайминг», - ответил Головкин.
«Какова роль вашего брата-близнеца Макса?» - спросил журналист.

«Макс является моим лучшим другом и моей второй парой глаз. Он самый надежный советник по боксу», - сказал Геннадий.


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