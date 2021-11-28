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Головкин публично выступил с критикой
28 Ноября 2021 04:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) поделился мнением о последних соперниках мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57-1-2, 39 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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« Я немного устал от серии этих боев: всего эти бойцы — как под копирку. Эдди Хирн пытается презентовать одного своего бойца за другим. Это похоже на мыльную оперу, от которой мы все устали», — сказал Головкин.
Напомним, недавно «Канело» стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе, забрав последний пояс у американца Калеба Планта (21-1, 12 КО). Теперь Альварес намерен подняться в крузервейт и сразиться там с чемпионом WBC, конголезским боксером Илунгой Макабу (28-2, 25 КО).
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