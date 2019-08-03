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Головкин прокомментировал отказ «Канело» от третьего боя

3 Августа 2019, 15:48
Головкин прокомментировал отказ «Канело» от третьего боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин высказался о вероятности проведения третьего поединка с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, пишет Sports.kz.

Геннадий рассчитывал сразиться с Альваресом в сентябре, но «Канело» не захотел снова выходить на ринг с GGG, а вместо этого попытался сначала договориться о поединке с Сергеем Ковалевым, затем нацелился на обязательную защиту в бою с Сергеем Деревянченко. В итоге сторонам «Канело» и Деревянченко так и не удалось прийти к соглашению, в результате чего Сауль лишился чемпионского титула по версии IBF.

«Кто знает, — сказал Головкин в ответ на вопрос о шансах в третий раз сразиться с «Канело», — Спросите у него. Я готов».

Управляющий директор GGG Promotions Том Леффлер сказал, что со своей стороны Головкин был готов к поединку с Альваресом, но им пришлось пойти иным путем.

«Геннадий всегда был готов с ним сразиться, готов к этому третьему поединку. Но если нет, то он не может ждать. Ему нужно двигаться дальше. Подписание контракта с DAZN было самым быстрым способом устроить этот бой. Геннадий думал, что отбоксирует 14 сентября, но в какой-то момент ему приходится двигаться дальше. Произошли вещи, неподвластные GGG. Он может контролировать только свою собственную карьеру», — сказал он.

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