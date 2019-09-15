Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Головкин представил промо-ролик к бою с Деревянченко за титул чемпиона мира

15 Сентября 2019, 06:10
Головкин представил промо-ролик к бою с Деревянченко за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экс-чемпион мира Геннадий Головкин представил крутой промо-ролик к титульному бою против украинца Сергея Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Вы готовы к пятому октября?», - подписал публикацию в социальной сети Головкин.

Бой Головкин — Деревянченко состоится пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный титул IBF. Титул стал вакантным после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес не смог договориться о защите титула с украинцем, вследствии чего был лишен пояса.

Напомним, свой последний поединок Головкин провел против канадца Стива Роллса — казахстанец одержал победу нокаутом в четвертом раунде.




Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек
Численность населения Казахстана составила 19 832 737 человек