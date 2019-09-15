Головкин представил промо-ролик к бою с Деревянченко за титул чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский экс-чемпион мира Геннадий Головкин представил крутой промо-ролик к титульному бою против украинца Сергея Деревянченко, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.













«Вы готовы к пятому октября?», - подписал публикацию в социальной сети Головкин.Бой Головкин — Деревянченко состоится пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону будет стоять вакантный титул IBF. Титул стал вакантным после того, как мексиканец Сауль «Канело» Альварес не смог договориться о защите титула с украинцем, вследствии чего был лишен пояса.Напомним, свой последний поединок Головкин провел против канадца Стива Роллса — казахстанец одержал победу нокаутом в четвертом раунде.