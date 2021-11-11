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Головкин поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ -2021

11 Ноября 2021 09:50
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Головкин поздравил казахстанских боксеров с успехом на ЧМ -2021

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-профессионал, чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поздравил команду Казахстана по боксу с успешным выступлением на чемпионате мира, который проходил в Сербии, передает МИА «Казинформ».

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«Рад за наших казахстанских боксеров, которые успешно выступили на чемпионате мира в Сербии. Поздравляю и ребят, и тренеров, и федерацию во главе с Кенесом Хамитовичем с достойным результатом. Удачи в дальнейшей подготовке к Азиатским играм. #AlgaKazakhstan», - написал Головкин в Twitter.


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#Соотечественники   #Спорт   #Головкин   #Бокс  
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