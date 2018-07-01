Головкин посетил вечер бокса Гассиев-Усик

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) присутствует на финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе между Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) и Александром Усиком (14-0, 11 КО), сообщает Sports.kz.

Совместное фото с Головкиным в твиттере опубликовал президент Всемирной боксерской ассоциации.

Напомним, Гассиев тренируется с Головкиным в тренировочном лагере в Биг Беар (штат Калифорния, США) под руководством Абеля Санчеса. Ранее в интервью Мурат ответил на вопрос, придет ли его поддержать Геннадий: «Не знаю, но буду очень рад его видеть».

На кону боя Гассиев - Усик будут стоять все титулы чемпиона мира ведущих организаций - IBF, WBA Super, WBC и WBO, вакантный пояс журнала The Ring а также трофей Мухаммеда Али.