Головкин попал в пятерку лучших боксеров по итогам десятилетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxingscene.com представил первую часть рейтинга 20 сильнейших боксеров десятилетия, в которую также включил казахстанского средневеса Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

GGG был удостоен четвертой позиции, уступив лишь Саулю «Канело» Альваресу, Флойду Мэйвезеру и Теренсу Кроуфорду.

«До сих пор только две награды в среднем весе избежали хватки казахстанского нокаут-артиста: пояс WBO и корона линейного чемпиона. Головкин никогда не получал шанса выиграть первый; до сих пор есть многие, кто считает, что второй титул он заслужил в первом поединке с Саулем Альваресом. В то время как критики указывали не малое количество звездных соперников-средневесов на его пути, Головкин столкнулся с теми из ТОП-10, кто был доступен, почти так же, как делали Марвин Хаглер и Бернард Хопкинс, пока не появились большие имена. Головкин продолжил свое ожидание, имея разрушительный авторитет, начав декаду с 18 последовательными нокаутами и в конечном итоге объединив три из четырех главных титулов чемпиона мира в единственной категории, которую он когда-либо называл своим «домом», - пишется в материале.









Фото: vk.com/ggolovkin