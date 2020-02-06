+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 378.49 EUR 417.21
RUB 6.04 CNY 54.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин попал в пятерку лучших боксеров по итогам десятилетия

6 Февраля 2020 16:16
Поделиться:
Головкин попал в пятерку лучших боксеров по итогам десятилетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Boxingscene.com представил первую часть рейтинга 20 сильнейших боксеров десятилетия, в которую также включил казахстанского средневеса Геннадия Головкина, пишет Sports.kz.

Новости по теме
В Федерации профибокса РК сделали заявление о проведении боя Головкина в Казахстане
Промоутер «Канело» назвал главное условие третьего боя с Головкиным Головкин определился с датой и местом проведения защиты титулов чемпиона мира Озвучена предполагаемая дата третьего боя Головкин — «Канело»

GGG был удостоен четвертой позиции, уступив лишь Саулю «Канело» Альваресу, Флойду Мэйвезеру и Теренсу Кроуфорду.

«До сих пор только две награды в среднем весе избежали хватки казахстанского нокаут-артиста: пояс WBO и корона линейного чемпиона. Головкин никогда не получал шанса выиграть первый; до сих пор есть многие, кто считает, что второй титул он заслужил в первом поединке с Саулем Альваресом. В то время как критики указывали не малое количество звездных соперников-средневесов на его пути, Головкин столкнулся с теми из ТОП-10, кто был доступен, почти так же, как делали Марвин Хаглер и Бернард Хопкинс, пока не появились большие имена. Головкин продолжил свое ожидание, имея разрушительный авторитет, начав декаду с 18 последовательными нокаутами и в конечном итоге объединив три из четырех главных титулов чемпиона мира в единственной категории, которую он когда-либо называл своим «домом», - пишется в материале.




Фото: vk.com/ggolovkin


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив