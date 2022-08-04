4 Августа 2022 16:20

Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) предложил своим подписчикам в соцсетях составить собственный рейтинг десяти лучших боксеров-средневесов всех времен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В число кандидатов также был включен действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин. Компанию ему составили такие легенды, как Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Джо Кальзаге, Томас Хирнс, Роберто Дюран, Шугар Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший и Сауль «Канело» Альварес.

«Все они дрались в среднем дивизионе. Кто был лучшим из них?», — задал вопрос WBC.

Кроме Головкина из всех упомянутых боксеров выступления на ринге продолжает только «Канело». 17 сентября они с GGG сойдутся на ринге в третий раз, но уже в лимите второго среднего веса.

Ранее, стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября.

Фото: sports.kz