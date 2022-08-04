Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории
4 Августа 2022 16:20

Головкин попал в десятку лучших средневесов в истории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирный боксерский совет (WBC) предложил своим подписчикам в соцсетях составить собственный рейтинг десяти лучших боксеров-средневесов всех времен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В число кандидатов также был включен действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин. Компанию ему составили такие легенды, как Шугар Рэй Леонард, Марвин Хаглер, Джо Кальзаге, Томас Хирнс, Роберто Дюран, Шугар Рэй Робинсон, Бернард Хопкинс, Рой Джонс-младший и Сауль «Канело» Альварес.

«Все они дрались в среднем дивизионе. Кто был лучшим из них?», — задал вопрос WBC.

Кроме Головкина из всех упомянутых боксеров выступления на ринге продолжает только «Канело». 17 сентября они с GGG сойдутся на ринге в третий раз, но уже в лимите второго среднего веса.

Ранее, стриминговая платформа DAZN опубликовала информацию о стоимости платной трансляции вечера бокса с третьим боем Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 17 сентября.


Фото: sports.kz


Новости по теме
Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
Читайте также
Абиба Абужакынова вышла в финал чемпионата Азии по дзюдо
Названы позиции казахстанских боксеров в рейтинге IBF
Определились призеры юношеского чемпионата Казахстана по настольному теннису
Футболист «Кайрата» дисквалифицирован, директор «Кызыл Жара» и клубы КПЛ оплатят штрафы
Казахстан завоевал три медали на юниорском ЧМ по таеквондо
Аида Сатыбалдинова прошла взвешивание перед боем за титул WBC в США
Анастасия Рыпакова не прошла в финал ЧМ U20 по легкой атлетике
Мария Агапова объявила следующую соперницу и дату боя в UFC
Популярное
1 Пострадавший в ДТП мопедист находится в тяжелом состоянии в Алматы
2 Механизмы стабилизации цен на овощи в межсезонье пересмотрели в столице
3 Минусы старых механизмов по стабилизации цен на продукты назвали в Нур-Султане
4 Грабители напали на таксиста и угнали его авто в Караганде
5 Мужчину с марихуаной сняли с поезда в Семее

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Акимы получили реальную возможность улучшить жизнь людей на местах
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Архив