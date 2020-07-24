Головкин получит самый большой гонорар за бой в карьере

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По информации издания The Athletic, гарантированный гонорар казахстанского боксера Геннадия Головкина за третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом составит 30 миллионов долларов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Из всех фиксированных гонораров в карьере Головкина это рекордная сумма. Ранее максимальный гарантированный гонорар 38-летнего казахстанца за бой составлял 15 миллионов долларов — столько Головкин получил от DAZN за поединки с канадцем Стивом Роллсом и украинцем Сергеем Деревянченко.

Также The Athletic раскрыл и гонорар «Канело» за третий бой с Головкиным — мексиканской звезде за него гарантированно заплатят 45 миллионов долларов.

Стоит отметить, что прославленный казахстанский боксер Геннадий Головкин включен в топ-25 боксеров современности.

На днях аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн рассказал, когда может состояться третий бой Головкин — «Канело».