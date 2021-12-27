Головкин получил вызов от экс-чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший «временный» чемпион мира WBA в среднем весе, британец Крис Юбэнк-младший нацелен на проведение «боя мечты» против действующего обладателя поясов IBF и IBO Геннадия Головкина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юбэнк надеется добиться поединка с GGG в случае победы над соотечественником Лиамом Уильямсом, с которым они сразятся 29 января в Кардиффе (Уэльс, Великобритания).
«Мы собирались подраться [с Головкиным] несколько лет назад, но все сорвалось в последний момент. Я жалел об этом на протяжении всей своей карьеры. Победа над Лиамом Уильямсом поставит меня в нужную позицию, чтобы двигаться вперед и бросить вызов Геннадию Головкину в 2022 году. Я знаю, что могу его побить», — заявил в эфире Soccer AM Крис.
Напомним, что GGG и Юбэнк вели переговоры о бое в 2016 году, но в итоге контракт на встречу с казахстанцем достался Келлу Бруку.
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