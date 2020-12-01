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Головкин получил предложения по бою от десяти боксеров

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
1 Декабря 2020, 01:20
Головкин получил предложения по бою от десяти боксеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер польского боксера Камила Шереметы (21-0, 5 КО) Анджей Василевски рассказал, что было много желающих провести бой с чемпионом мира из Казахстана Геннадием Головкиным (40-1-1, 35 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

— Выстроилась очередь желающих сразиться с Головкиным. Когда казалось, что приближается дата его боя, а люди из Польши не могут вылететь в США, то сразу же подали заявки десять желающих боксеров. Они предлагали сразиться с казахом за более низкий гонорар, лишь бы получить этот поединок и заработать деньги, — сказал Анджей Василевски Przegląd Sportowy.

Напомним, бой Головкин — Шеремета состоится 18 декабря в городе Голливуд, штат Флорида.


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