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Головкин получил четыре варианта развития карьеры

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Октября 2022, 07:31
Головкин получил четыре варианта развития карьеры

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин (42-2-1, 37 КО) имеет четыре варианта развития собственной карьеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет World Boxing News, помимо назначенных ему соперников в лице бразильца Эскивы Фалькао и кубинца Эрисланди Лары, Головкин имеет возможность сразиться с другим чемпионом в своем дивизионе или подняться на весовую категорию выше, либо же завершить карьеру.

«Решения должны быть у Головкина в его распоряжении. Казахстанский панчер может либо следовать плану, встретиться с другим чемпионом в среднем весе, подняться в весе до 168 фунтов навсегда либо уйти в отставку. Это четыре варианта, открытые для легенды бокса», — пишет издание.


Фото: sports.kz


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