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Головкин показал себя джентльменом перед боем за три титула

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Апреля 2022, 18:59
Головкин показал себя джентльменом перед боем за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) признался, что не хотел драться с другими соперниками, поскольку у него была договоренность именно с Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Учитывая ситуацию с пандемией в Японии, было неясно, на какую дату этот бой будет перенесен. Рассматривал ли ты возможность подраться с кем-то другим вместо Мураты?» - спросил журналист Головкина.

«Я не думал об этом. Этот бой важен для меня, и в то же время я уважаю Мурату. Мы хотим драться за эти пояса. Возвращаясь к уважению, которое мы питаем друг к другу, мы не могли и подумать о том, чтобы нарушить наше обещание», - ответил Геннадий.

Бой Головкин — Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).


Фото: sports.kz

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