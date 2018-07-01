Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 21 °С
Алматы: 23 °С
USD 346.31 EUR 405.25
RUB 5.50 CNY 51.20
Скачать

Головкин показал подготовку ко второму бою с «Канело»

26 Июля 2018 10:56 201
Поделиться:
Головкин показал подготовку ко второму бою с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) продолжает активные тренировки в рамках подготовки ко второму поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Sports.kz.

Новости по теме

Головкин возобновил подготовку ко второму поединку с «Канело»
Тренер Головкина начал работу с непобежденным нокаутером «Канело» назвал доказательство своей «чистоты» перед боем с Головкиным

Отечественный чемпион-средневес на своей странице в Instagram опубликовал фото тренировочного процесса в лагере американского наставника Абеля Санчеса.


Головкин показал подготовку ко второму бою с «Канело»Напомним. Головкину пришлось прервать подготовку к рематчу с «Канело» из-за поездки на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева.

Долгожданный второй бой GGG - Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тулекбаева Айгуль
Тулекбаева Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив