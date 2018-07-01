Головкин показал подготовку ко второму бою с «Канело»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) продолжает активные тренировки в рамках подготовки ко второму поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Sports.kz.

Отечественный чемпион-средневес на своей странице в Instagram опубликовал фото тренировочного процесса в лагере американского наставника Абеля Санчеса.



Напомним. Головкину пришлось прервать подготовку к рематчу с «Канело» из-за поездки на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева.

Долгожданный второй бой GGG - Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.