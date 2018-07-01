Головкин показал подготовку ко второму бою с «Канело»
26 Июля 2018 10:56 201
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) продолжает активные тренировки в рамках подготовки ко второму поединку с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), передает Sports.kz.
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Отечественный чемпион-средневес на своей странице в Instagram опубликовал фото тренировочного процесса в лагере американского наставника Абеля Санчеса.
Напомним. Головкину пришлось прервать подготовку к рематчу с «Канело» из-за поездки на прощание с трагически погибшим фигуристом Денисом Теном в Алматы. Также он посетил финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве, где поддерживал своего напарника по залу Мурата Гассиева.
Долгожданный второй бой GGG - Альварес состоится 15 сентября в Лас-Вегасе.
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