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Головкин победил Мурату техническим нокаутом

Автор:  
Серик Сабеков
9 Апреля 2022, 18:37
Головкин победил Мурату техническим нокаутом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сайтаме (Япония) на Super Arena Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) в боксерском поединке техническим нокаутом победил Риоту Мурату (16-2, 13 КО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поединок начался с равного боя в первом и втором раунде, постепенно Головкин взял инициативу в свои руки и измотал соперника, в итоге на девятом раунде казахстанец отправил японца в технический нокаут.

Отметим, что на кону объединительного боя в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой стояли три титула чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO.

Напомним, Геннадий Головкин не боксировал с декабря 2020 года, когда в США нокаутировал поляка Камила Шеремету, в 21-й раз защитив титул чемпиона мира. Риота Мурата в последний раз бился в декабре 2019-го, сохранив свой титул в бою против канадца Стивена Батлера.


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