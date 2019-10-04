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Головкин перед боем за два титула выдал неожиданное признание о жалости к соперникам

4 Октября 2019 16:53
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Головкин перед боем за два титула выдал неожиданное признание о жалости к соперникам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира по боксу в средней весовой категории представитель Казахстана Геннадий Головкин рассказал, что иногда жалеет соперников. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

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На счету Головкина 41 бой в профессиональном боксе: 39 побед (в том числе 35 нокаутом) и одно поражение, а ещё один поединок завершился вничью.

Головкина спросили, было ли ему когда-нибудь жалко соперника.

«Иногда бывало. После окончания боя иногда бывает такое. Я понимаю, что соперник в плохом положении, думаю, как ему тяжело», — сказал Геннадий Головкин на шоу Дэна Патрика.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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