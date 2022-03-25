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Головкин озвучил свои планы на десять лет

Редактор:  
Гульмира Байзакова
25 Марта 2022, 20:39
Головкин озвучил свои планы на десять лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин в интервью BBC Radio 5 Live ответил на вопрос о том, чем он планирует заниматься через десять лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

— Геннадий, тебе уже почти 40 лет. Думаю, ты еще будешь драться пару лет. Но просто закрой глаза и представь: чем ты будешь заниматься через десять лет? Ты будешь гулять по казахстанским горам, плавать в океане? Что ты будешь делать через десять лет?

— Возможно, я сумасшедший, раз остаюсь в боксе уже столько лет. Но я не настолько сумасшедший, чтобы делать прогнозы на десять лет вперед! Даже если я закрою глаза, то все равно не смогу понять этот вопрос. Я понятия не имею, что может случиться через десять лет.


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