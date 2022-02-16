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Головкин озвучил новую дату боя с «суперчемпионом» за три титула
16 Февраля 2022 13:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, в какие сроки состоится его перенесенный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Поединок должен был состояться в конце декабря в Сайтаме (Япония), но был перенесен на весну.
«Надеюсь, что дата объединительного боя с Риотой Муратой, перенесенного на начало апреля, скоро будет объявлена. С нетерпением жду поездки в Японию и еще больших свершений в 2022 году», — написал в соцсетях GGG.
В настоящее время Геннадий начал подготовку к предстоящему поединку в США под руководством Джонатона Бэнкса.
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