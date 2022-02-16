+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин озвучил новую дату боя с «суперчемпионом» за три титула

16 Февраля 2022 13:00
Поделиться:
Головкин озвучил новую дату боя с «суперчемпионом» за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, в какие сроки состоится его перенесенный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине
Канат Ислам проведет бой за титул WBO Казахстанцы победно стартовали на турнире в Дохе Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов

Поединок должен был состояться в конце декабря в Сайтаме (Япония), но был перенесен на весну.

«Надеюсь, что дата объединительного боя с Риотой Муратой, перенесенного на начало апреля, скоро будет объявлена. С нетерпением жду поездки в Японию и еще больших свершений в 2022 году», — написал в соцсетях GGG.

В настоящее время Геннадий начал подготовку к предстоящему поединку в США под руководством Джонатона Бэнкса.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанский горнолыжник завершил выступление в слаломе на Олимпиаде в Пекине
Канат Ислам проведет бой за титул WBO
Казахстанцы победно стартовали на турнире в Дохе
Во фристайл-акробатику нужно привлекать детей, занимающихся спортивной акробатикой – Елсияр Канагатов
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
3 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
4 Резкое похолодание ожидается в Алматы
5 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
6 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Читайте также
Канат Ислам проведет бой за титул WBO
Казахстанец выступил на соревнованиях по горнолыжному слалому на Олимпиаде
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Жамбылской области
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив