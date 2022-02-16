Головкин озвучил новую дату боя с «суперчемпионом» за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, в какие сроки состоится его перенесенный бой с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок должен был состояться в конце декабря в Сайтаме (Япония), но был перенесен на весну.

«Надеюсь, что дата объединительного боя с Риотой Муратой, перенесенного на начало апреля, скоро будет объявлена. С нетерпением жду поездки в Японию и еще больших свершений в 2022 году», — написал в соцсетях GGG.

В настоящее время Геннадий начал подготовку к предстоящему поединку в США под руководством Джонатона Бэнкса.