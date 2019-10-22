Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 14:30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Головкин определился со следующим соперником
22 Октября 2019 22:30
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн прокомментировал потенциальный бой с поляком Камилом Шереметой, сообщает Sports.kz.
Новости по темеСостоится ли второй бой Головкин — Деревянченко в феврале 2020 года Тренер Деревянченко обвинил Головкина и потребовал реванша Леффлер сделал новое заявление о большом бое Головкина с чемпионом мира
«Как я уже говорил ранее, мы забронировали Wintrust Arena в Чикаго на 29 февраля. Скорее всего, в андеркарде боя Головкин — Шеремета пройдут еще несколько поединков с участием польских боксеров. Геннадий со своей стороны готов подраться с Шереметой, но переговоры пока продолжаются, хотя всё идет в правильном направлении», - сказал Хирн.
Ожидается, что Шеремета станет обязательным претендентом Головкина на пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который казахстанец завоевал в начале октября, победив украинского боксера Сергея Деревянченко.
Фото: vk.com/ggolovkin
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- «Барыс» после четвертого овертайма подряд победил по буллитам минское «Динамо»
- Назван состав команды Казахстана по футзалу на участие в квалификации ЧМ-2020
- В отставку отправили главного тренера команды Казахстана по легкой атлетике
- Казахстанский тяжелоатлет стал третьим на юношеском чемпионате Азии
- «Астана» огласила заявку на матч Лиги Европы с «АЗ Алкмаар»
- Кубок Дэвиса: Казахстан сыграет против Великобритании и Нидерландов
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047