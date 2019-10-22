+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -1 °С
USD 389.75 EUR 434.26
RUB 6.12 CNY 55.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин определился со следующим соперником

22 Октября 2019 22:30
Поделиться:
Головкин определился со следующим соперником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Эдди Хирн прокомментировал потенциальный бой с поляком Камилом Шереметой, сообщает Sports.kz.

Новости по теме

Головкин ворвался в ТОП-5 рейтинга pound-for-pound
Состоится ли второй бой Головкин — Деревянченко в феврале 2020 года Тренер Деревянченко обвинил Головкина и потребовал реванша Леффлер сделал новое заявление о большом бое Головкина с чемпионом мира

«Как я уже говорил ранее, мы забронировали Wintrust Arena в Чикаго на 29 февраля. Скорее всего, в андеркарде боя Головкин — Шеремета пройдут еще несколько поединков с участием польских боксеров. Геннадий со своей стороны готов подраться с Шереметой, но переговоры пока продолжаются, хотя всё идет в правильном направлении», - сказал Хирн.

Ожидается, что Шеремета станет обязательным претендентом Головкина на пояс чемпиона мира в среднем весе по версии IBF, который казахстанец завоевал в начале октября, победив украинского боксера Сергея Деревянченко.

Фото: vk.com/ggolovkin

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт, Головкин,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив