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Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира
12 Ноября 2021 09:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) представил официальный анонс боя с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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В своих соцсетях Геннадий опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет в среду, 29 декабря в Сайтаме (Япония) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.
«Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря», — написал GGG.
Отметим, что для обоих боксеров предстоящий бой станет первым после длительного простоя: Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, а Мурата не боксировал с конца 2019-го.
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