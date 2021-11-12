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Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира

12 Ноября 2021 09:19
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Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) представил официальный анонс боя с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой (16-2, 13 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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В своих соцсетях Геннадий опубликовал афишу предстоящего мероприятия, которое пройдет в среду, 29 декабря в Сайтаме (Япония) и будет транслироваться стриминговым сервисом DAZN.

«Большая драма в Японии. Увидимся 29 декабря», — написал GGG.

Отметим, что для обоих боксеров предстоящий бой станет первым после длительного простоя: Головкин не выходил на ринг с декабря прошлого года, а Мурата не боксировал с конца 2019-го.



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#Спорт   #Головкин   #Бокс  
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