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Головкин оценил свои перспективы в новой весовой категории
2 Августа 2022 14:16

Головкин оценил свои перспективы в новой весовой категории

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBA Super/IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин в интервью Las Vegas Review Journal прокомментировал смену весовой категории для третьего боя против Сауля «Канело» Альвареса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Финальная часть их трилогии состоится в лимите суперсреднего веса. На кону будут стоять принадлежащие Альваресу титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super, WBO и IBF

— Ты считаешь, что будешь лучше чувствовать себя во втором среднем весе, чем в среднем?

— Вероятнее всего. Скорее всего, я буду чувствовать себя свежо в этой весовой категории. Я думаю, что буду готов с физической точки зрения. Мне кажется, я буду чувствовать себя более комфортно в этом весе. С другой стороны, я должен сказать, что очень комфортно себя чувствую и в своем нынешнем весе, среднем.


Фото: sports.kz

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