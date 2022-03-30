Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Головкин оценил силу Мураты и уровень своей подготовки к бою за три титула

Редактор:  
Ринат Дусумов
30 Марта 2022, 11:35
Головкин оценил силу Мураты и уровень своей подготовки к бою за три титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин поделился в интервью японским СМИ некоторыми подробностями своей подготовки к бою с обладателем титула WBA Super Риотой Муратой и оценил уровень соперника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок Головкин — Мурата пройдет в Сайтаме (Япония) 9 апреля.

«Мои кондиции очень хорошие. Во время перерыва в подготовке я находился в контакте со своим тренером Джонатоном Бэнксом и занимался с наставником, чтобы поддерживать свой тонус и вес. Это очень сильно мне помогло. У меня не было другого выбора, кроме как контролировать то, что я еще мог контролировать — даже если бой был отложен. Я концентрировался именно на этом. Работа Джонатона заключается в том, чтобы изучать оппонента и разрабатывать со мной стратегию. Я занимался этим в лагере. Я изучал Мурату и считаю, что он очень силен. Он выиграл золотую медаль Олимпийских игр и неспроста является чемпионом мира в профи. Я уважаю его, поэтому усердно тренировался к этому поединку», — сказал GGG.


Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку