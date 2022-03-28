Головкин оценил прогресс Мураты со времен их спаррингов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин в интервью японским СМИ отметил, что его следующий соперник, обладатель титула WBA Super Риота Мурата прошел большой путь с момента их совместных тренировок в США десятилетней давности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В прошлом Мурата провел какое-то время с Головкиным в лагере Абеля Санчеса. Боксеры проводили тренировочные сессии и спарринги.

«Как думаете, на сколько процентов улучшился Мурата с тех пор, как вы с ним проводили спарринги?» - спросил журналист Головкина.

«В то время он только начал свою профессиональную карьеру. Сейчас он совсем другой боксер, чемпион мира», - ответил Геннадий.

Напомним, бой Геннадий Головкин — Риота Мурата состоится 9 апреля в Сайтаме (Япония).