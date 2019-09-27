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Головкин обратился к фанатам перед боем за два титула
27 Сентября 2019 23:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к фанатам перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz.
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«Скоро увидимся», — написал Головкин в своем Twitter-аккаунте, прикрепив к посту промо-ролик к предстоящему поединку.
Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону поединка будут два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.
Отметим, поединок станет для Головкина вторым из шести по контракту со стриминговой платформой DAZN. Также бой станет вторым для Геннадия под руководством американского тренера Джонатана Бэнкса.
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