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Головкин обратился к фанатам перед боем за два титула

27 Сентября 2019 23:23
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Головкин обратился к фанатам перед боем за два титула

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин обратился к фанатам перед боем с украинцем Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz.

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«Скоро увидимся», — написал Головкин в своем Twitter-аккаунте, прикрепив к посту промо-ролик к предстоящему поединку.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко состоится пятого октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. На кону поединка будут два вакантных титула чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO.

Отметим, поединок станет для Головкина вторым из шести по контракту со стриминговой платформой DAZN. Также бой станет вторым для Геннадия под руководством американского тренера Джонатана Бэнкса.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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