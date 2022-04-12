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Головкин обратился к болельщикам и сделал заявление о возвращении в Японию

Редактор:  
Ринат Дусумов
12 Апреля 2022, 21:54
Головкин обратился к болельщикам и сделал заявление о возвращении в Японию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) в очередной раз поделился своими впечатлениями от поездки в Японию, где 9 апреля он победил местного средневеса Риоту Мурату (16-3, 13 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Бой завершился в девятом раунде — GGG взял верх техническим нокаутом, завладев титулом WBA Мураты и защитив свой пояс по версии IBF. Для Головкина это был первый в профи-карьере бой на территории Японии.

«Это была незабываемая поездка. Снова выражаю свою благодарность гостеприимному народу Японии и надеюсь скоро снова вернуться в страну восходящего солнца. Спасибо всем моим болельщикам за поддержку, вы лучшие!» — написал в соцсетях Геннадий.


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