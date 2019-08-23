Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Головкин объяснил свой отказ от боя с Деревянченко в прошлом году

Редактор:  
Гульмира Байзакова
23 Августа 2019, 17:00
Головкин объяснил свой отказ от боя с Деревянченко в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший чемпион мира в средней весовой категории Геннадий Головкин объяснил, почему отказался от поединка с Сергеем Деревянченко весной 2018 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На тот момент Геннадий являлся чемпионом мира по версии IBF, а Деревянченко был назначен ему в качестве обязательного претендента. Однако Головкин принял решение не проводить защиту титула в бою с украинцем, а встретиться с Ванесом Мартиросяном, в результате чего был вынужден освободить пояс IBF.

«Немного неправильный вопрос... Если так рассматривать, то у меня была возможность боксировать со многими. Мы пытались и пытаемся сделать лучшее для зрителей и для своей карьеры. На тот момент у нас впереди был бой с «Канело». Из-за «Канело» у нас этот бой не получился», — ответил GGG.

Бой Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко состоится 5 октября в Нью-Йорке, на кону будет стоять все тот же титул IBF в среднем весе, на сегодня вакантный.

Спорт   Головкин  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку