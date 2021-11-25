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Головкин объяснил решение драться с «суперчемпионом»

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Ноября 2021, 13:38
Головкин объяснил решение драться с «суперчемпионом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира IBF/IBO в среднем весе Геннадий Головкин в интервью Yahoo! Japan рассказал, что значит для него предстоящий бой с обладателем титула WBA Super в этой же весовой категории Риотой Муратой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Поединок состоится 29 декабря на Saitama Super Arena в Сайтаме (Япония).

«Это мой первый профессиональный бой в Японии, но в свое время я один раз боксировал в Японии на любительском ринге, и это был отличный опыт для меня. У меня остались хорошие воспоминания о том времени, и я надеюсь вернуться в Японию для большого события. Поскольку между собой будут сражаться два чемпиона — поединок с Муратой является значимым событием. В Японии богатые традиции бокса, и болельщики очень увлеченные. Если есть возможность выступать в такой обстановке, то я готов отправиться куда угодно. Здорово закончить год спортивным событием такого масштаба», - сказал Г.Головкин.
«Бокс — это спорт, и эта часть является для меня приоритетной. Я люблю и уважаю этот вид спорта, и не хочу, чтобы он был омрачен деловой стороной. Поединок между мной и Риотой, несомненно, порадует болельщиков, и он также будет полезен для мира бокса. Два чемпиона выйдут друг против друга и решат, кто сильнее, поэтому он значит больше, чем просто боксерский матч. Нам есть, что доказать друг другу, и этот поединок — тоже испытание. Также я рад, что шоу пройдет на родине Риоты. Это будет лучшая атмосфера», - добавил Геннадий Головкин.

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