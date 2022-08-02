2 Августа 2022 11:00

Головкин неожиданно восхитился «Канело» перед третьим боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Геннадий Головкин рассказал о своем отношении к предстоящему 17 сентября третьему бою против действующего обладателя всех основных титулов во второй средней категории Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

GGG подчеркнул, что события и исходы первых двух противостояний с мексиканцем навряд ли отразятся на их очередном столкновении. В 2017 году соперники разошлись ничьей, а годом позже Альварес взял верх решением судей в повторном бою.

«Прошло уже много времени. Теперь мы оба являемся другими бойцами. Это правильный подход, чтобы двигаться дальше. Не оглядываться на предыдущие два боя и тренироваться с идеей, что это совершенно отдельный поединок. Я уверен, что это будет нелегкий бой. Мой соперник — чемпион, у него четыре пояса, и он, возможно, лучший боец в этой весовой категории. Я впервые перехожу в этот вес и сражаюсь с лучшим бойцом в этом дивизионе. Скорее всего, в этой весовой категории я буду чувствовать себя свежо. Думаю, что с физической точки зрения я буду готов и буду чувствовать себя более комфортно. С другой стороны, я должен сказать, что чувствую себя очень комфортно в своем привычном среднем весе. Победа над «Канело» будет крупнейшей победой в моей карьере. Это было бы самое лучшее из того, что со мной случалось. Это было бы очень приятно», — заявил Геннадий в беседе с Las Vegas Review Journal.

Фото: sports.kz







