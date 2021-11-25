Головкин неожиданно раскритиковал своего со-промоутера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что его не впечатлила серия побед Сауля «Канело» Альвареса на пути к абсолютному чемпионству во втором среднем весе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

У Геннадия возникли вопросы к уровню оппозиции «Канело» в этом дивизионе, а также подходу промоутера Эдди Хирна к продвижению его карьеры. Напомним, что Альварес начал поход за всеми титулами в декабре 2020 года, перебоксировав экс-чемпиона WBA из Великобритании Каллума Смита , после чего одержал победы над турком Авни Йылдырымом , другим британцем Билли Джо Сондерсом и американским боксером Калебом Плантом .

«Если честно, я немного устал от этой серии боксеров. Они сделаны, как под копирку. То, что пытается сделать Эдди Хирн, так это презентовать каждого из своих бойцов, одного за другим. Это как роман, от которого мы все устали. Пришло время взглянуть правде в глаза. Иметь некоторую совесть, чтобы покончить с этим. Есть и другие, более интересные возможности», — сказал он в интервью Los Angeles Times.