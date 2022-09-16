Головкин назвал главное отличие третьего боя с «Канело» от двух предыдущих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин сообщил о том, чем его третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом будет отличаться от предыдущих двух встреч с мексиканцем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый бой Головкина и Альвареса прошел в 2017 году, его результатом стала ничья. Спустя год соперники сразились вновь, тогда судьи увидели победителем «Канело». Утром 18 сентября состоится финал трилогии — на этот раз он пройдет не в среднем, а во втором среднем весе, и на кону будут стоять все основные чемпионские пояса этой категории.

«Очень много отличий, различий. Не буду говорить за стили, но вообще, [главное отличие] — время. Много времени прошло. Сейчас совсем другое время и позиции у всех другие. Так что этот бой отличается во всем. Он пройдет совсем по-другому», — ответил в интервью Fight Hub TV Головкин.













Фото: sports.kz