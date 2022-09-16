Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Головкин назвал главное отличие третьего боя с «Канело» от двух предыдущих

Редактор:  
Ринат Дусумов
16 Сентября 2022, 09:13
Головкин назвал главное отличие третьего боя с «Канело» от двух предыдущих

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира WBA Super, IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин сообщил о том, чем его третий поединок с Саулем «Канело» Альваресом будет отличаться от предыдущих двух встреч с мексиканцем. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Первый бой Головкина и Альвареса прошел в 2017 году, его результатом стала ничья. Спустя год соперники сразились вновь, тогда судьи увидели победителем «Канело». Утром 18 сентября состоится финал трилогии — на этот раз он пройдет не в среднем, а во втором среднем весе, и на кону будут стоять все основные чемпионские пояса этой категории.

«Очень много отличий, различий. Не буду говорить за стили, но вообще, [главное отличие] — время. Много времени прошло. Сейчас совсем другое время и позиции у всех другие. Так что этот бой отличается во всем. Он пройдет совсем по-другому», — ответил в интервью Fight Hub TV Головкин.


Фото: sports.kz


Спорт   Головкин   Бокс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку