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Головкин назвал главное отличие «Канело» от других его соперников

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
15 Февраля 2021, 03:46
Головкин назвал главное отличие «Канело» от других его соперников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин объяснил в интервью DAZN, чем мексиканец Сауль «Канело» Альварес принципиально отличается от всех остальных соперников GGG, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Однозначно, что тот опыт, который есть у него, гораздо больше, чем у предыдущих моих соперников. То мастерство, которое было у него, — оно на высоком уровне. Всё мастерство, сила, скорость, готовность, молодость — всё это отличает его от других соперников», — подчеркнул Головкин.

Напомним, Головкин дважды дрался с «Канело» и ни разу не смог победить: первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором судьи решением большинства голосов отдали победу Альваресу.


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