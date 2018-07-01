Головкин находится в режиме «найти и уничтожить» - Том Леффлер

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Промоутер Геннадия Головкина (38-0-1, 34 KO) Том Леффлер ответил на вопросы о ходе переговоров с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 KO) и о том, зачем Головкин приехал в Москву, сообщает CИА «SPORTINFORM» со ссылкой на vringe.com.

О переговорах с Сондерсом: «Вы можете спросить об этом у (промоутера) Фрэнка Уоррена. У нас были согласованы все важные детали с обеих сторон. Если бы поединок с Саулем Альваресом сорвался, Геннадий объединял бы титулы с Сондерсом. Это был бы отличный бой, хотя и не такой большой по коммерческой составляющей, но я надеюсь, этот поединок состоится в будущем. Сейчас Головкин готов на 100%. Он всегда готов, но сейчас он больше в режиме «найти и уничтожить». Я думаю, болельщики увидят великий бой. Если Головкин победит Канело во второй раз, он вернёт первую строчку в рейтинге Р4Р», - отметил Том Леффлер.

О том, почему Головкин прервал тренировочный лагерь: «Геннадий приехал на поединок Усик-Гассиев, чтобы поддержать Мурата. Они тренируются вместе у Абеля Санчеса. Головкин прервал свой тренировочный лагерь специально, чтобы поддержать Мурата. Не так много бойцов пойдут на то, чтобы прервать лагерь и полететь через полмира и поддержать своего друга», - добавил промоутер Головкина.

Отметим, что Головкин присутствовал на панихиде по Денису Тену в Алматы и в тот же день вылетел в Москву на вечер бокса, где принимали участие боксеры с его тренировочного лагеря. Он встретился с Хабибом Нурмагомедовым и Бастой.

В главном бою вечера Александр Усик уверенно разделался с партнером Головкина по лагерю - Муратом Гассиевым, и стал абсолютным чемпионом мира.

Тем временем, в продажу поступили билеты на второй бой между Головкиным и Альваресом. Стоимость варьируется от 566 до 52 тысяч долларов.