+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -2 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира

2 Января 2022 17:00
Поделиться:
Головкин начал переговоры о бое с непобежденным экс-чемпионом мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес высказался о потенциальном бое их клиента, экс-чемпиона мира в первом среднем весе, мексиканца Хайме Мунгии (38-0, 30 КО) с действующим обладателем титулов IBF и IBO в средней категории Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год

По словам функционера, Хайме горит желанием разделить ринг с GGG, однако последнее слово будет за казахстанским боксером.

«Мечта [Мунгии] — это Головкин. Мы провели некоторые предварительные переговоры и чувствуем, что можем это сделать. Все зависит от Головкина — хочет он этого или нет», — цитирует Гомеса твиттер-аккаунт EverythingBoxing.
Напомним, свой следующий бой Головкин планирует провести весной 2022 года, соперником станет чемпион мира WBA Super Риота Мурата. Что касается Мунгии, то его планы относительно возвращения на ринг пока четко не определены.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Головкин   #Бокс  
Поделиться:
Новости по теме
Непобежденные казахстанские чемпионы поднялись в рейтинге WBA
Тяжеловес из Казахстана ворвался в топ-5 рейтинга WBA
В Великобритании отменили все боксерские поединки из-за новой волны коронавируса
Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год
Популярное
1 Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
2 Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами
3 457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
5 Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
6 Кадровые назначения в РК за неделю
Читайте также
Геннадию Головкину предложили соперников на 2022 год
Новые спортивные комплексы появятся в этом году в селах Павлодарской области
Первым новорожденным в новогоднюю ночь в Павлодарской области стал мальчик
Казахстанцы встретили Новый год массовыми забегами
457 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Что будет с рынком жилья и ценами на квадратные метры в 2022 году
Кадровые назначения в РК за неделю
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив