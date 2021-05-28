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Головкин - Мурата: объявлена дата боя

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
28 Мая 2021, 10:49
Головкин - Мурата: объявлена дата боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и японец Риота Мурата достигли принципиального соглашения о проведении 28 декабря в Токио объединительного поединка за чемпионские титулы в среднем весе. Об этом сообщает The Athletic, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

39-летний Головкин (41-1-1, 36 КО) является обладателем титулов IBF и IBO, последний бой провел в декабре 2020 года, когда победил техническим нокаутом в седьмом раунде поляка Камила Шеремету. Единственное поражение Головкину нанес мексиканец Сауль Альварес.

35-летний Мурата (16-2, 13 КО) является суперчемпионом мира по версии WBA.

Ранее сообщалось, что Головкин и Мурата выступят в одном карде в августе—сентябре этого года. Имена их соперников пока не разглашаются. Их очный поединок изначально был запланирован на 31 декабря, в канун Нового года.


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