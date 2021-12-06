Головкин - Мурата: названы вероятные сроки боя за три титула чемпиона мира

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор японского сайта о боксе In44y.com назвал вероятные сроки проведения перенесенного из-за ковид-ограничений в Японии боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Бой Риота Мурата против Головкина пройдет в следующем году не раньше февраля.

Это зависит от сценария распространения вируса омикрон. Данные о штамме омикрон будут доступны в течение нескольких недель. Япония настроена пессимистично, но Pfizer говорит, что может разработать вакцину за 3 месяца», — считает автор.

Напомним, бой Головкин — Мурата за три титула чемпиона в среднем весе изначально планировался на 29 декабря и должен был пройти в Японии, однако местные власти ввели новые ковид-ограничения и запретили иностранцам въезд в страну.



