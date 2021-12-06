-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:49
-
-
-
-
-
-
-
вчера 18:00
-
-
-
-
Головкин - Мурата: названы вероятные сроки боя за три титула чемпиона мира
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Автор японского сайта о боксе In44y.com назвал вероятные сроки проведения перенесенного из-за ковид-ограничений в Японии боя Геннадия Головкина и Риоты Мураты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
«Бой Риота Мурата против Головкина пройдет в следующем году не раньше февраля.
Это зависит от сценария распространения вируса омикрон. Данные о штамме омикрон будут доступны в течение нескольких недель. Япония настроена пессимистично, но Pfizer говорит, что может разработать вакцину за 3 месяца», — считает автор.
Напомним, бой Головкин — Мурата за три титула чемпиона в среднем весе изначально планировался на 29 декабря и должен был пройти в Японии, однако местные власти ввели новые ковид-ограничения и запретили иностранцам въезд в страну.
- Фейт Обилор: Продолжить в «Таразе»? Почему бы и нет?
- Казахстанка завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по конькобежному спорту
- Нокаут Жалгаса Жумагулова вошел в историю UFC
- Казахстанец завоевал «бронзу» чемпионата мира в новой олимпийской дисциплине по брейкингу
- Жалгас Жумагулов нокаутом проиграл свой четвертый бой в UFC
- Геннадий Головкин оценил свою физическую форму в 39 лет
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана