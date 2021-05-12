Головкин может стать соперником Сондерса после его поражения «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Журналист The Telegraph Гарет Дэвис рассказал, с кем может встретиться в обозримом будущем британский боксер Билли Джо Сондерс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В шорт-лист соперников уже бывшего чемпиона мира в суперсреднем весе по версии WBO попал и казахстанец Геннадий Головкин.

— С кем Сондерс может подраться после такого большого боя с «Канело»? Как по мне, теперь у него есть три возможных соперника. Геннадий Головкин — в среднем весе или промежуточном. Это все еще отличный бой. Или же поединок с Каллумом Смитом или Крисом Юбэнком-младшим. Думаю, именно эти три боя сейчас интересуют Сондерса, — говорит Дэвис.

Напомним , до своей досрочной победы над Билли Джо Сондерсом «Канело» выразил готовность вновь сразиться с Головкиным, но при условии перехода GGG в суперсредний вес.



