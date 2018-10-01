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Головкин лишился следующего соперника

21 Октября 2018 11:00 99
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Головкин лишился следующего соперника

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Японский боксер Риота Мурата (14-1, 11 КО) провел защиту пояса «регулярного» чемпиона мира в среднем весе по версии WBA, сообщает Sports.kz.

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Он выступил в вечере бокса в развлекательном комплексе Park Theater в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Его соперником был американец Роб Брант (23-1, 16 КО). Бой завершился неожиданной победой Бранта единогласным решением судей. Таким образом, Роб отобрал у Мураты пояс WBA и одержал 24-ю победу в карьере. Мурата же потерпел второе поражение и лишился своего титула. Стоит сказать, что японец считался очевидным фаворитом в этом поединке.

Напомним, Риота Мурата считался наиболее вероятным следующим соперником казахстанского боксера Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО): их команды активно вели переговоры и планировали организовать бой в Токио (Япония) в 2019 году.

 

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Ключевые слова: Головкин, Спорт,
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