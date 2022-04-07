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Головкин и Мурата впервые встретились лицом к лицу перед боем

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
7 Апреля 2022, 14:35
Головкин и Мурата впервые встретились лицом к лицу перед боем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Геннадий Головкин и его японский коллега Риота Мурата впервые встретились перед своим очным поединком за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF, WBA Super и IBO, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я очень благодарен за предоставленную мне возможность. Для меня большая честь находиться в Японии. Я очень рад, что смог встретиться с Муратой и наш титульный бой состоится. Я очень уважаю Риоту как личность. У нас было много времени перед поединком, так что мы с ним очень хорошо подготовились. Это будет отличный бой.

Ситуация в мире действительно тяжелая. Я понимаю, что организовать подобные мероприятия стоит огромных усилий. Я благодарен промоутерам и правительству Японии за содействие в организации данного шоу. Я хочу провести бой, который оправдает ожидания всех тех, кто так долго к нему готовился и ждал», — сказал Геннадий Головкин в ходе пресс-конференции с представителями местных СМИ в Токио.

В ходе мероприятия боксеры попозировали перед фотокамерами со своими поясами. Видео с мероприятия Геннадий опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, что бой Геннадий Головкин — Риота Мурата состоится 9 апреля на Saitama Super Arena в Сайтаме и станет самым крупным событием в истории японского бокса. Прямая трансляция шоу в Казахстане будет организована телеканалами «Qazsport» и «Qazaqstan».

Напомним, что бой Геннадий Головкин — Риота Мурата станет для обоих боксеров возвращением после длительного простоя: предыдущий поединок казахстанца состоялся в декабре 2020 года, а Мурата не выходил на ринг еще дольше — с конца 2019 года.

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