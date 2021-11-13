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Головкин и Мурата пройдут допинг-тесты перед боем
13 Ноября 2021 09:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин и его соперник, обладатель пояса WBA Super Риота Мурата стали участниками программы тестирования по линии Добровольной антидопинговой ассоциации (VADA), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Об этом организация оповестила в своем Twitter: «VADA приветствует возвращение Геннадия Головкина и Риоты Мураты в нашу программу в период подготовки к их бою 29 декабря 2021 года», — гласит сообщение.
Программа VADA подразумевает прохождение боксерами случайных тестов на использование запрещенных веществ до и после поединка.
Напомним, ранее Головкин официально анонсировал бой за три титула чемпиона мира.
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